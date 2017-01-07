台大新竹生醫分院動土 林全期扮演經濟發展引擎

2017-01-07 18:19

〔記者廖雪茹／新竹報導〕喊了10幾年，歷經幾番波折，台大醫院新竹生醫園區分院今天終於動工了！行政院長林全致詞時，盛讚台大生醫分院的動土是一項新的里程碑，是帶動台灣經濟發展的重要引擎之一；他並提出3個期待，期許整合台灣生醫的產學研發，結合台大在新竹地區的3個分院，同時期待作為龍頭的台大醫學院，能夠成為國際最有名的醫學院之一。

台大生醫分院今天下午3點舉行動土典禮，林全表示，台大生醫分院的籌備過程一波三折，從早期的定位到開發意願等爭議，在520之後，新政府重新檢視國家生醫科技產業的定位後，積極催生，他特別感謝政務委員吳政忠在幕後的努力。

林全說，台灣科技產業面臨低成本、低價格、產業外移等問題，因此勢必要往前邁進，發展明星級的生醫科技產業，而且是高附加價值的示範性產業。他認為台灣絶對有此條件，因為根據報告顯示，台灣的醫療水平和服務能量，世界排名第三，亞洲排名第一，且台灣醫學院密度高，擁有豐沛人才。

林全指出，台大醫院在新竹生醫園區設立分院非常重要，他提出3個期待，第一是能有更多的生醫產學合作研發與結合，深耕在地生醫產業，帶動台灣整個經濟發展；第二是能夠整合新竹、竹東和生醫3個分院，以提升大新竹地區的醫療服務，尤其是竹竹苗區的急重症醫療；第三是台大醫學院擁有最多的人才與資源，也得到政府很多照顧，期待該校有決心，將來要成為國際最有名的醫學院之一。

台大醫院院長何弘能致詞時，首先為動土等了十幾年，向新竹縣民表達抱歉之意。他表示，生醫分院定位為「台灣醫療照護與生醫發展的國際櫥窗與卓越中心」，因擁有臨近高鐵及桃園國際機場的交通之便，將建立優質健檢中心及國際級特色醫療；同時利用新竹科學園區的優勢，與國內相關IT產業合作，打造智慧型醫院，建立遠距照護和健康雲端產業。

何弘能並表示，生醫分院除支持轉譯研究，協助創新醫材及藥品研發為主，並提供一般醫療服務外，也將提供急重症醫療功能，預計設立腫瘤醫學中心、心血管中心、腦血管與神經醫學中心及急重症治療中心，以滿足目前大新竹地區民眾就醫的最大需求。

他說，生醫分院共設置一般病床500床，分兩期開設，第一期先開設380床，包括急性一般病床250床，特殊病床130床；將興建地下2層、地上8層的醫療大樓，以提供臨床醫療用途為主，預計108年6月完工，109年1月正式營運；第二期的國際醫療中心，預計111年12月正式營運。兩期興建工程費及設備費合計約67.04億元，特別感謝前立委徐欣瑩和現任立委林為洲的協助。

立委林為洲、柯建銘、邱泰源和新竹縣副縣長楊文科等人也上台致詞；會中，林為洲提及此案在前縣長林光華任內啟動，並感謝林全拍板定案的魄力。

另外，一群反中國醫藥大學附設新竹醫院的民眾，也藉此活動，在場外拉白布條表達反對訴求，並遞交陳情書，由行政院秘書長陳美伶代表收下，表示將儘快了解及處理民眾的訴求，成為動土典禮另外一個插曲。