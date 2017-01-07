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台塑下週汽油價格不動 柴油漲0.1元

台塑化宣布，下週油價僅柴油調漲，每公升上漲0.1元。（記者張慧雯攝）

2017-01-07  17:12

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑化宣布，下週一凌晨1點開始，汽油價格不動、但柴油價格每公升上漲0.1元，市場零售價格由加油站自行決定。

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標題：台塑下週汽油價格不動 柴油漲0.1元


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