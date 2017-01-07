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彰銀董事會改選 龍巖：支持財政部 無意爭取董事

2017-01-07  14:42

〔記者張慧雯／台北報導〕針對彰銀今年將召開股東會改選董事會，關鍵第三方的龍巖集團支持誰？是否會改變立場支持台新金？龍巖總經理劉偉龍則明確表態「會繼續支持財政部」。

他指出，龍巖投資彰銀純粹是以長期投資的角度，因此，怎麼做對股東最好，龍巖就會支持，而龍巖對彰銀的持股並未繼續增加（約持有彰銀股權4-5%），大股東的部分他不了解無法代為發言，但基本上龍巖一定支持財政部。

對於今年彰銀改選是否會爭取一席董事，劉偉龍也說，「怎麼樣做最好，這會與財政部溝通，但目前並沒有這個規畫」。

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  • 彰銀董事長張明道（左）參加龍巖舉辦的「龍巖盃」徵才活動，右為龍巖總經理劉偉龍。（記者張慧雯攝）

    彰銀董事長張明道（左）參加龍巖舉辦的「龍巖盃」徵才活動，右為龍巖總經理劉偉龍。（記者張慧雯攝）

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相關關鍵字： 彰銀 彰銀經營權 龍巖 龍巖集團
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