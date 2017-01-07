1/7重要財經新聞一覽

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一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
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2017-01-07  09:22

自由時報財經︰川普點名豐田必須在美生產

才剛點名完福特汽車，美國總統當選人川普這次砲口又對準日本豐田汽車（Toyota Motor），指責豐田將在墨西哥工廠生產暢銷車款Corolla，再銷至美國的計畫，威脅豐田必須在美生產，否則就要支付高額關稅。

相關新聞請見：

川普點名豐田必須在美生產

蘋果日報財經︰丁二烯報價飆 台塑化Q1將賺逾百億

去年獲利將挑戰新高的台塑化（6505），儘管今年第1季遇到傳統淡季，但在主要產品乙烯的報價提前回漲、丁二烯近3個月報價狂飆95%，外界看好，台塑化第1季不僅業績不淡，獲利甚至有望寫下連6季破百億元的紀錄。

工商時報財經︰14檔開春攻高股 好兆頭

2017年台股開出好兆頭，指數連4漲，延續去年封關行情周線連2紅，除大立光（3008）領軍飆出4,145元新天價外，並有35檔個股開春首周就創去年以來新高價，其中，群創（3481）、佳世達（2352）等14檔獲買盤青睞，在元月行情加持下，股價可望續航。

中國時報財經︰9餐飲業漲價 政院邀喝咖啡

「一例一休」上路後，陸續有業者認為成本增加而調漲價錢，行政院消保處昨表示，已展開查價行動，並針對媒體報導已公告漲價的9家餐飲外食業者瞭解其價格調漲之時間、項目及理由，擇定於1月9日及10日邀請勞動部、經濟部與該等業者到行政院進行瞭解，查明其調價之合理性，及釐清其與勞基法新制之關係。

星島日報財經︰國家隊放水拆息降 離岸人幣曾挫734點子

人行前日疑似夾息效應下，昨早離岸人幣（CNH）隔夜拆息曾飆上120厘新高，但隨著現貨市場人幣淡倉炒家被夾爆後，人行昨似乎暫時收手，並透過國家隊─中資行向市場放水，令隔夜拆息逐步回落，最後回落至20厘，人幣離岸價亦一度掉頭急挫734點子，低見6.8623兌1美元。不過，市場人士相信，若人幣再跌至6.95水平，不排除人行再度出手干預。

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  • 美國總統當選人川普這次砲口對準日本豐田汽車，日本內閣官房長官菅義偉週五在記者會上替豐田緩頰。（圖：法新社；美編合成：邱竹于）

    美國總統當選人川普這次砲口對準日本豐田汽車，日本內閣官房長官菅義偉週五在記者會上替豐田緩頰。（圖：法新社；美編合成：邱竹于）

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