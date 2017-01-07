美國就業傳利多 油價走揚
2017-01-07 05:52
〔中央社〕美國政府公布數據顯示，勞工就業和薪資增長強勁，同時科威特和沙烏地阿拉伯示意正在縮減石油生產，受此影響，油價今天上漲。
紐約市場西德州中級原油的2月期貨價格上漲23美分，收在每桶53.99美元。
倫敦市場北海布倫特原油的3月期貨價格上漲21美分，收在每桶57.10美元。
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