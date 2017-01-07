歐股低點反彈 終場收高

2017-01-07 03:04

〔中央社〕歐洲股市今天收紅，自低點反彈回升，主要因美國就業報告指出勞工薪資增加高於預期，抵消就業數據不如理想之處。

倫敦FTSE 100指數上漲0.20%，收在7210.05。

法蘭克福DAX 30指數上漲0.12%，收在11599.01。

巴黎CAC 40指數上漲0.19%，收在4909.84。