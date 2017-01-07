川普矛頭對準豐田 豐田有話說

2017-01-07 00:38

〔中央社〕美國總統當選人川普（Donald Trump）揚言要對計畫在墨西哥設廠的豐田汽車（Toyota）重課進口稅，日本放送協會（NHK）探討川普為何矛頭指向豐田，並報導豐田的反應。

川普在社群網站推特發文表示，將對計畫在墨西哥設廠的豐田重課進口稅。川普的推文寫道：「如果不在美國設廠，就得付出巨額關稅。」豐田股價今天聞訊重挫。日本政府表示，豐田為美國重要的企業公民。

NHK報導豐田為何要在墨西哥設廠的原因指出，這次川普所批判的是豐田目標2019年啟動生產，在墨西哥建設的工廠。豐田前年4月公布計畫，去年11月才舉行開工儀式。包括豐田在內，日本的汽車各廠，將墨西哥廠定位為供應給全球第2大汽車市場美國的生產據點。

墨西哥不僅工資低，加上有北美自由貿易協定（NAFTA），汽車出口到美國是零關稅。在墨西哥設廠的日本大型汽車廠商當中，豐田在墨西哥所生產汽車的91%、本田54%、日產43%、馬自達29%，分別出口到美國。

在墨西哥生產的汽車數量年年增加，剔除大型巴士與卡車，在墨西哥生產的汽車數量，2010年是61萬輛，到了2015年逾131萬輛，對日本汽車廠商而言，墨西哥是僅次於日本、美國、中國大陸、印度、泰國的全球第6大生產據點。

川普在美國總統大選選戰期間強調「美國優先主義」，要以美國的國家利益為優先考量。針對NAFTA，川普曾表示，這奪走了美國的就業機會，要重新審視。

川普批評通用（GM）、福特（Ford）等美國企業，在不需課進口關稅的墨西哥生產。本月3日，福特宣布撤銷在墨西哥新設工廠的計畫。

昨天（5日），豐田社長豐田章男在東京對媒體表示，一旦決定要設廠，就該負起僱用、對當地的責任。言下之意，沒打算調整在墨西哥設廠的計畫。

同一天，川普推文寫道：「豐田汽車說，為了生產銷往美國的COROLLA汽車，要在墨西哥設新廠，休想！如果不在美國設廠，就得付出高額關稅。」

對於川普的推文，豐田發出聲明表示，墨西哥工廠並非從美國移轉出來的，而是新設的工廠，目前在美國國內的生產規模、僱用，並沒減少。豐田在美國有10座工廠及13萬6000名員工，期待與川普新政府合作。

豐田章男預定下週出席在美國底特律舉行的車展，他考慮說明在墨西哥設廠的計畫，以爭取理解。

此外，馬自達公司社長小飼雅道說：「由墨西哥工廠供應汽車給歐美的戰略不變」。

但是，川普上台後，如果真的重新調整NAFTA的話，不僅會影響到豐田，也將影響到日本各汽車大廠的海外佈局。