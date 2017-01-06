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出口減少、進口暴增 美國11月貿易赤字創9個月最高

2017-01-06  23:27

〔記者盧永山／台北報導〕美國去年11月貿易赤字去較10月增加6.8%至452億美元，創9個月最高，主要因為美元升值導致出口減少，加上企業和政府進口創2015年8月以來最多。

美國商務部公布的數據顯示，由於食品、資本產品和機動車輛出貨量減少，去年11月出口減少0.2%至1858億美元；其中，資本設備的出口創2011年9月以來最低，反映在商用飛機的出貨量大幅減少上。

去年11月進口則增加1.1%至2311億美元，因美國購買更多外國的原油和食品；其中，經通膨調整後的汽油進口，創2012年11月以來最多。

美國商務部的數據也顯示，去年11月美國對中國的貿易逆差，由10月的289億美元縮窄至經季節調整後的284億美元。對歐洲的貿易逆差則擴大。

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  • 國去年11月貿易赤字去較10月增加6.8%至452億美元，創9個月最高。（路透）

    國去年11月貿易赤字去較10月增加6.8%至452億美元，創9個月最高。（路透）

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