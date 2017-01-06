英業達李詩欽拋「交棒」震撼彈 6月選出新董座

2017-01-06 21:19

〔記者卓怡君／台北報導〕英業達（2356）今日舉辦尾牙，英業達董事長李詩欽拋出震撼彈，宣布今年將是傳承交棒年，他預計今年卸下董事長職位，未來擔任董事，6月股東會將選出新董事會，推舉新任董事長，可能人選包括現任總經理黃國鈞、英華達董事長張景嵩、以及英穩達董事長卓桐華，一切就等董事會決議。

李詩欽在2008年從葉國一手中接下英業達董座一職，帶領英業達進行大幅轉型，經過近9年調整，英業達順利重返成長軌道，去年表現亮眼，優於同業，李詩欽決定讓公司年輕化，他將退居第二線，擔任董事，繼續提供營運建議，他的意願也獲得葉國一同意。

李詩欽表示，今年定調為英業達傳承交棒年，一級主管都要年輕化，他要以身作則，交出董事長一職，今年6月股東會將調整董事會結構，從7位董事（包含2名獨立董事）、3名監察人，增加為9位董事 （包含3名獨立董事），3位獨董將成立審計委員會，新董事會將會選出新任董事長，並成立薪酬委員會等，推動公司治理再邁出一大步。