一例一休上路 宅配業者也醞釀調漲
〔記者李靚慧／台北報導〕一例一休上路，靠人力配送的宅配業，也醞釀調漲，東元電機（1504）董事長邱純枝今日指出，台灣宅配通（2642）採輪班制，假日、春節配送成本高漲，最快1至2個月內在運費上適度反映成本，但目前預估，每件配送的漲幅，一定在「買不到1顆滷蛋」的個位數。
東元家電今日（6）舉行2017年度新品發表會，推出一系列節能新產品，並打出「雲端科技、全民共享」目標，希望能為民眾節省荷包。
不過，一例一休正式上路，東元電機也受到不小的影響， 東元電機董事長邱純枝會後指出，原本東元電機員工的加班費就優於以往的規定，一例一休上路後，加班費影響不大，但「不休假獎金」未來一年恐增3至5千萬元。
相較之下，週六及週日、過年期間都要配送的關係企業｢台灣宅配通」，將受到較大衝擊。同時擔任台灣宅配通董事長的邱純枝指出，目前的配送採取輪班制，必須符合不能連續工作5天、7天內一定要休息的規定，因此人員必須用輪調的方式，整體成本「會有一些增加」，有些同業「星期六、日乾脆不做了」。
邱純枝說，星期六、日配送真的是「費用高很多」，是否停止假日配送，目前台灣宅配通還在觀望，除了有大宗客戶外，因為沒有龍頭業者決定週六日不配送，因此，目前台灣宅配通仍維持假日配送政策。
不過，往年過年期間都維持送件，今年還是照常，邱純枝說，可以預期「費用一定會增加很多」，勢必得「漲個幾塊錢來反映」，可能會在運費上適度增加，但目前還在計算中，必須實際營運幾周，才能計算出影響程度。
她強調，宅配業是薄利行業，因這個行業的「二大成本」油價及人員費用都增加了，未來要不假日停止配送，要不就是調漲運費，但可能的漲幅「一定個位數」、「買不到一顆滷蛋的錢」，最快1、2個月內會定案。
雖然如此，邱純枝強調，「員工的加薪」絕對不能受到影響，因為公司不加薪，就留不住好員工，東元員工平均加薪幅度大約2%到3%，基層員工若表現優異，將會有10%以上的加薪幅度。
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