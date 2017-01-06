大樂透頭獎1注獨得2億元！新北彩券行開出
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月6日）開獎的第106000002期大樂透，頭獎1注中獎，獨得2億1487萬3536元，由新北市三重區力行路一段48號的一定旺彩券行開出；第106000005期今彩539，頭獎開出1注，可得800萬元，由桃園市平鎮區新榮里振興西路98號1樓的億兆富彩券行開出。
第106000002期大樂透中獎號碼為：「12、14、32、35、40、43，特別號：17」，頭獎1注獲得，獨得2億1487萬3536元；貳獎摃龜；參獎共29注獲得，每注可得7萬3092元；肆獎共105注獲得，每注可得1萬3458元；伍獎共1757注獲得，每注可得2211元；陸獎共2623注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬7953注獲得，每注可得400元；普獎共3萬4314注獲得，每注可得400元。
第106000005期今彩539中獎號碼為「02、06、11、12、38」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共215注獲得，每注可得2萬元；參獎共7289注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬5667注獲得，每注可獲得50元。
第106000002期49樂合彩中獎號碼為「12、14、32、35、40、43」，四合共6注中獎，每注可得20萬元；三合共86注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3464注中獎，每注可得1250元。
第106000005期39樂合彩中獎號碼為「02、06、11、12、38」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共129注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4903注中獎，每注可得1125元。
第106000005期3星彩中獎號碼為「746」，正彩共15注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第106000005期4星彩中獎號碼為「4084」，正彩1注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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標題：大樂透頭獎1注獨得2億元！新北彩券行開出
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