大樂透、今彩539 開獎囉！

2017-01-06 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕今天（1月6日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：12、14、32、35、40、43，特別號：17。

49樂合彩：12、14、32、35、40、43。

今彩539：02、06、11、12、38。

39樂合彩：02、06、11、12、38。

3星彩：746。

4星彩：4084。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。