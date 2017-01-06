大樂透、今彩539 開獎囉！
2017-01-06 20:57
〔即時新聞／綜合報導〕今天（1月6日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：12、14、32、35、40、43，特別號：17。
49樂合彩：12、14、32、35、40、43。
今彩539：02、06、11、12、38。
39樂合彩：02、06、11、12、38。
3星彩：746。
4星彩：4084。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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