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大樂透、今彩539 開獎囉！

2017-01-06  20:57

〔即時新聞／綜合報導〕今天（1月6日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：12、14、32、35、40、43，特別號：17。

49樂合彩：12、14、32、35、40、43。

今彩539：02、06、11、12、38。

39樂合彩：02、06、11、12、38。

3星彩：746。

4星彩：4084。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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  • 大樂透、49樂合彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）

    大樂透、49樂合彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 今彩539、39樂合彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）

    今彩539、39樂合彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 3星彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）

    3星彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 4星彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）

    4星彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）

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相關關鍵字： 39樂合彩 3星彩 49樂合彩 4星彩 今彩539 大樂透 開獎
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標題：大樂透、今彩539 開獎囉！


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