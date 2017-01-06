在美遭FTC提告 友訊：已委託律師維護權益及商譽
〔記者王憶紅／台北報導〕外電報導，美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）對友訊（2332）提告，主要是友訊和一個美國單位未能確保其路由器和網路攝影機安全性，對駭客攻擊顯得薄弱，讓美國數千消費者成為網路安全侵害標的。對此，友訊總部表示，已委託法律團隊處理訴訟，以維護本公司權益及商譽。
友訊指出，今天自美國聯邦貿易委員會（FTC）網站上獲悉，FTC對友訊以及美國子公司D-Link Systems Inc. 提出告訴，主張D-Link Systems Inc. 在美國所販賣之Router及 IP Camera存在「可能性」的安防漏洞。
友訊指出，美國子公司之路由器及網路攝影機初步估計占2016合併營收比重不大。依據目前所得資料，本案對友訊財務及營運應不至於產生重大影響。
FTC向舊金山聯邦法院提出的訴狀內容顯示，友訊的產品安全防護不足讓攻擊者「監測消費者所在，以他們為目標從事竊取或其他犯罪」。FTC要求法院強制友訊盡早改善相關設備安全層級，並支付其相關行政與訴訟費用。
據了解，FTC在2014年就要求友訊提高產品防護等級，而友訊也一再向FTC保證產品的資訊、防護等級，但FTC不夠滿意，直到2016年友訊才採用符合FTC認可的安全防護等級。
早年北美地區佔友訊營收達百分之四十以上，而後新興市場起來後，北美市場占比逐漸減少，而2010年友訊淡出北美零售通路，營收占比也就下滑到目前的百分之十到二十左右。
有趣的是，友訊才在CES 2017美國消費性電子展正式宣布推出全新OmnaTM 180°超廣角網路攝影機（DSH-C310），這是D-Link首款Omna產品線成員可支援Apple HomeKit智能家居平台。而FTC對友訊提告後，友訊在北美的市佔是否會再進一步下滑，以及高階路由器重返美國市場的雄心壯士，是否就此受阻，後續值得觀察。
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