| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
花蓮新興路擦撞車禍 1女命喪輪下 一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 財經

中美晶2016年營收316億元 再創歷史新高

中美晶2016年營收316億元，再創歷史新高。（中美晶提供）

2017-01-06  18:37

〔記者張慧雯／台北報導〕中美晶宣布2016年營運成果，自結合併營收達316億元，年營收再創歷史新高！

中美晶表示，太陽能產品線自結合併營收達132億元，年成長2%；而半導體子公司環球晶圓自結合併營收達184億元，挹注集團營收約佔58%，年成長20%。

中美晶也表示，展望2017年有四大策略，包括「積極建置電廠」、「加速推出高效多晶黑珪片」、「PERC高效單晶電池」、「增加德國廠對美國的出貨量」。

中美晶表示，電廠方面對於台灣以及其他國家的電廠投資計劃案將積極持續展開，電廠增設與投資佈局將比去年成長，且所有電廠的開發設置將採用中美晶的高效晶片、電池與模組產品。

至於產品方面，將加速推出高效多晶黑硅片 （Diamond Wire Cut Multi Black Wafer） 以及強化晶片 （R Wafer）、也要超越現在市場PERC轉換效率的高效單晶電池，此外，加速中美晶在德國的電池產線對美國客戶的出貨量。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中美晶 歷史新高 營收
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：中美晶2016年營收316億元 再創歷史新高


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.