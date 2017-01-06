中美晶2016年營收316億元，再創歷史新高。（中美晶提供）

2017-01-06 18:37

〔記者張慧雯／台北報導〕中美晶宣布2016年營運成果，自結合併營收達316億元，年營收再創歷史新高！

中美晶表示，太陽能產品線自結合併營收達132億元，年成長2%；而半導體子公司環球晶圓自結合併營收達184億元，挹注集團營收約佔58%，年成長20%。

中美晶也表示，展望2017年有四大策略，包括「積極建置電廠」、「加速推出高效多晶黑珪片」、「PERC高效單晶電池」、「增加德國廠對美國的出貨量」。

中美晶表示，電廠方面對於台灣以及其他國家的電廠投資計劃案將積極持續展開，電廠增設與投資佈局將比去年成長，且所有電廠的開發設置將採用中美晶的高效晶片、電池與模組產品。

至於產品方面，將加速推出高效多晶黑硅片 （Diamond Wire Cut Multi Black Wafer） 以及強化晶片 （R Wafer）、也要超越現在市場PERC轉換效率的高效單晶電池，此外，加速中美晶在德國的電池產線對美國客戶的出貨量。