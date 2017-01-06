威潤去年營收2.71億 年減8.65％
2017-01-06 18:25
〔記者王憶紅／台北報導〕威潤（6465）預計今年第一季在美國推出最新的4G LTE衛星定位監控器產品，導致北美地區客戶去年12月暫緩拉貨，業績出現空窗期，去年12月營收1,784萬元，月減少9.56%，年減32.47%。累計2016年全年營收達2.71億元，年減少8.65％。
威潤預計今年首季推出的4G LTE衛星定位監控器產品，已接獲北美客戶金額達千萬元以上訂單，並預計於今年第一季將依指定交期分批出貨。
威潤指出，此客製化產品依客戶所提供之預估下單量，有機會在今年總計為威潤科技帶來數千萬元之營業額，未來可望持續貢獻威潤營運。
威潤指出，雖然短期業績受歐洲同業削價競爭而有所影響，但隨著各式新產品陸續導入客戶專案，並配合產業年複合成長率超過二成之高速成長趨勢，對未來營運高度成長仍深具信心。
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