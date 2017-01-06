中菲行去年營收157.18億元 年增6.6％

2017-01-06 18:07

〔記者王憶紅／台北報導〕中菲行（5609）去年12月營收13.18億元，年增5%，累計1-12月營收157.18億元，年增6.6%。

中菲行自去年第二季度後，營收逐步成長。去年12月營收中，以美洲地區年增14.9%、累計1月至12月較去年同期成長28.5%，歐洲地區12月份較去年同期成長12.8%、累計1月至12月較去年同期成長29.2%，較為顯著。

展望今年，中菲行仍將持續積極地在北美洲、歐洲、印度、中國大陸及東南亞進行業務拓展及投資，未來整體營業額必能持續成長。