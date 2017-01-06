企業嘆人事成本增加 英業達董座：應把員工當資產
2017-01-06 17:06
〔即時新聞／綜合報導〕「一例一休」上路後，不少企業大嘆人事成本增加吃不消，也有許多業者紛紛調漲商品價，將成本轉嫁給消費者。但電子公司英業達董事長李詩欽認為，不能將員工完全視為成本，而是要當成資產。
根據《蘋果日報》報導，李詩欽表示，一例一休固然會影響到產業競爭力，但也希望員工能利用時間學習，讓自己可以走得更長遠，公司提供的學習機會只會增加不會減少。
李詩欽說，雖然人事費用上一定得背負成本，但不能完全把員工當做成本，而是應該要視為資產，強調員工若是努力工作，企業就會產生更大優勢，如此一來更不是成本。
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