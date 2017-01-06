宏達電VIVE移動定位器 奪CES最佳遊戲產品獎

2017-01-06 17:29

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）HTC VIVE移動定位器勇奪CES 2017最佳遊戲產品獎。宏達電董事長王雪紅率領HTC Vive團隊出征CES 2017，並以創新配件「VIVE移動定位器」勇奪CES 2017最佳遊戲產品獎的殊榮。

VIVE移動定位器讓開發者有機會研發具追蹤定位功能的虛擬實境周邊配件，將可為消費者帶來更具沉浸感的虛擬實境體驗。

宏達電（2498）去年12月營收64.1億元，年減1.7%，月減16％，創5個月低點，累計去年全年營收781.6億元，年減35.77%，是近10年來營收未達千億元的一年，更不到高峰期2011年4550億元的17%。

宏達電第四季單季營收222.5億元，與第三季營收222億元相當，法人指出，宏達電第四季在營收未達經濟規模下，單季也恐將虧損，將是連續第七季的虧損。

宏達電第三季單季每股虧損2.18元，累計前三季每股虧損9.01元，法人預估，去年每股虧損也將破一個股本，但較前年每股虧損18.79元減少。