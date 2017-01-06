新台幣升轉貶 收31.993元

2017-01-06 16:08

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天早盤走揚，午盤過後卻由升轉貶，終場以31.993元兌1美元作收，貶值3.1分，台北外匯經紀公司成交量為8.5億美元。

新台幣經過昨日勁揚後，累計本週共升值2.86角，升幅0.89％；展望下週，外匯交易員表示，後續資金流向及主要亞洲貨幣走勢，仍是牽引短線新台幣升貶的重要因子。

新台幣今以31.900元開出，最高31.856元、最低32.000元，終場收31.993元。