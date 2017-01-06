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2016家戶購屋比 桃園買氣最高 北市居末

2017-01-06  16:14

〔記者徐義平／台北報導〕代表區域房市買氣的家戶購屋比，去年六都中，以桃園市最高，家戶購屋比為4.9%，相當於每100戶便有將近5戶購屋，其次則是台中市，每100戶有3.5戶購屋，反觀雙北市買氣最疲弱，其中北市更是每100戶內僅2.1戶購屋，居六都之末。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2016年移轉棟數創下1991年以來的新低量，相對地家戶購屋比的狀況也會明顯滑落，六都之中仍以相對平價區域的買氣較為穩定，像是雙北市的家戶購屋比，都不到2011年的一半，但像是桃園市、高雄市的家戶購屋比，還有2011年8成左右的水準，由此看來，雖然2016年房市不景氣，但整體還是呈現北冷南溫的狀況。

家戶購屋比的統計狀況中，台北市的家戶購屋比僅剩2.1%，新北市則為2.8%，桃園市的表現最佳，還有4.9%的水準，台中市則排名第二，有3.5%，台南市為2.4%，高雄為2.9%。

曾敬德表示，隨政策不再強力打房，房市有從底部回溫的跡象，尤其是雙北市房市買氣可望走出冰凍庫，但仍是處於退冰狀態，至於大台北以外的市場，房價所得比仍在雙薪家庭可負擔的範圍之內，預料2017年仍會是表現較為穩定的區塊。

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  • 代表區域房市買氣的家戶購屋比，去年六都中，北市每100戶內僅2.1戶購屋，居六都之末。（記者徐義平攝）

    代表區域房市買氣的家戶購屋比，去年六都中，北市每100戶內僅2.1戶購屋，居六都之末。（記者徐義平攝）

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