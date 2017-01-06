中磊去年營收367億元 創歷年新高
2017-01-06 16:11
〔記者王憶紅／台北報導〕中磊2016年全年營收達367億元，相較2015全年營收350億元、成長5%，締造歷史新猷。去年12月營收31.3億元，月增4%；累計第四季營收達91.4億元。
中磊表示，2016年可謂成果輝煌的一年。受惠於數位匯流的市場趨勢，高畫質影音串流、居家保全、自動控制、智慧節能等寬頻應用更趨多元，帶動下世代寬頻設備升級需求。公司主力產品如：超寬頻接取設備、整合型IAD產品、商用網通設備及智慧家庭監控等全年出貨暢旺，電信市佔率持續提升，推升營運再締佳績。
中磊積極提升產線自動化及製程效率精進，累計全年電信寬頻設備出貨量近3,000萬台，整體產能實力再攀高峰，穩居電信寬頻產業領導地位。
展望整體景氣，中磊表達樂觀的態度。中磊指出，面對5G通訊新紀元來臨，物聯網應用蓬勃興起，AI人工智慧與大數據的整合逐漸運用於智慧家庭領域，引領未來智慧居家生活願景。中磊掌握物聯網關鍵技術，持續推出高附加價值產品如：雲端物聯網、智慧能源管理、遠端控制系統、智能醫療應用、新世代小型基地台等解決方案，協助電信客戶開發市場新契機，將進一步挹注公司未來營運動能。
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