宏達電去年營收781.6億元 近10年首次未達千億元

2017-01-06 15:50

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）去年12月營收64.1億元，年減1.7％，月減16％，創5個月低點，累計去年全年營收781.6億元，年減35.77％，是近10年來，首次營收未達千億元的一年。

法人預估，宏達電第四季在營收未達經濟規模下，單季也恐將虧損。