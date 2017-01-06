樂陞未補選獨立董事 櫃買罰違約金10萬元

2017-01-06 15:24

〔記者張慧雯／台北報導〕櫃買中心表示，樂陞（3662） 獨立董事於105年11月6日已全數辭任，但樂陞未依規定於事實發生日起60日內，召開股東臨時會完成獨立董事補選，櫃買中心爰依規定對該公司處以違約金新台幣10萬元，同時亦函請該公司應儘速於60日內召開及完成補選，以維護股東權益。