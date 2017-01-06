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三大法人買超31億 外資買超26億

台股集中市場三大法人外資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超新台幣31.17億元。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-01-06  15:01

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超新台幣31.17億元。

外資今天買超26.19億元，投信買超7.39億元，自營商賣超2.41億元。三大法人合計買超31.17億元。

台股今天漲14.08點，收在9372.22點，成交值新台幣692.72億元。

106年01月06日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,191,077,050 1,001,773,370 189,303,680
自營商（避險） 2,835,559,180 3,266,117,462 -430,558,282
投信 1,531,535,610 792,239,771 739,295,839
外資及陸資 20,240,815,451 17,621,590,065 2,619,225,386
合計 25,798,987,291 22,681,720,668 3,117,266,623

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