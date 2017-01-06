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墨國設廠案遭川普點名課重稅 豐田汽車股價跌

川普在推特揚言課重稅，日本汽車股全面下跌。（美聯社）

2017-01-06  15:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普今天在推特貼文，稱日本豐田汽車若在墨西哥設廠，將對豐田課重稅，發言一出豐田股價立刻重挫，一度下跌3%以上，收盤股價下跌2.04%，其他汽車股也全面重挫。

川普推特表示，「豐田汽車（Toyota Motor）將在墨西哥的下加利福尼亞州設廠，生產Corolla汽車並銷往美國。休想！在美國設廠，否則付巨額關稅。」此話立即反映在豐田的股價上。

豐田今天一開盤一度重挫3.11%，股價下跌143日圓，至6907日圓。此外，在墨西哥也有設廠的馬自達、日產汽車、本田、三菱等汽車股也全面下跌。

豐田發言人瓦辛（Scott Vazin）回應，「豐田期待與川普政府合作，致力於追求消費者和汽車業的最大利益。」

日本內閣官房長官菅義偉則表示，豐田公司是美國重要的企業公民。一名日本證券公司高層接受日媒採訪表示，將關注豐田是否會因與川普政府關係惡化，而被迫改變工廠建設計劃。

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