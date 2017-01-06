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被謝金河爆不再投資台灣 台塑：近3年投資1243億

2017-01-06  15:29

〔即時新聞／綜合報導〕財信傳媒董事長謝金河昨日在臉書表達對一例一休的看法，當中提到，最近遇到的企業界人士都心灰意冷，台塑集團核心人士也告訴他，今後台塑不會在台灣投資一毛錢。台塑今日回應，2015至2017年集團在台投資1243億元，不知謝金河的消息來源為何。

謝金河在臉書中寫到，「最近遇到台塑集團十分核心的人士，他告訴我，今後台塑集團不會在台灣投資一毛錢，聽了心頭一震。」

根據《中央社》報導，台塑集團表示，他們在2012至2014投資1104億元，占整體投資比重75.9%。2015至2017則因國內投資環境改變，雖然在台投資比重僅占22.8%，但金額為1243億元，數字仍是增加。

台塑集團表示，因投資規模變大，台灣的投資比重才會相對變小，且麥寮六輕擴建環評仍未通過，無法進一步投資。

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  • 財信傳媒董事長謝金河指台塑將不再台灣投資，台塑集團出面回應。（資料照，記者林國賢攝）

    財信傳媒董事長謝金河指台塑將不再台灣投資，台塑集團出面回應。（資料照，記者林國賢攝）

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