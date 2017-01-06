股王大立光與造紙類領軍 台股上漲14.08點

2017-01-06 14:47

〔記者洪友芳／新竹報導〕股王大立光 （3008） 繼昨以4050元創歷史新高之後，今股價續漲，以4145元新高價作收，加上造紙、面板、橡膠等漲價題材股助攻，台股今收盤上漲14.08點，加權指數為9372.22點，成交量692.72億元。

台股今呈現多頭觀望，走勢狹幅震盪，權值股台積電（2330）、鴻海（2317）、台塑化（6505）、南亞（1303）與中鋼（20020等回檔，股價在平盤上下；高價除了大立光再攻新高價位， 寫下台股紀錄，精測、精華股價也股價小漲。

中國廢紙與煤炭等原料漲價，帶動原紙及紙箱價格調升，造紙類受利多激勵，今股價表現仍格外耀眼，工紙大廠榮成（1909）挾營收登高的題材，爆量攻上20.25元漲停價；代理榮成工紙銷售的寶隆（1906）也因營運大邁步，股價也跟著漲停；正隆（1904） 、永豐餘 （1907） 、華紙 （1905） 等續表現強勁，類股指數上漲逾4%。

合成膠材上漲，國外一線輪胎廠傳出漲價，也醞釀調漲價格的正新（2105）、建大（2106）、南港（2101）等相關個股今股價均上漲，橡膠類漲幅也接近1%；面板報價續上揚，面板雙虎群創（3481）、友達（2409）股價漲幅皆逾2%；光電類股漲幅超過1.7%。

半導體類股上中下游的龍頭股台積電（2330）、日月光（2311）、聯發科（2454）皆上漲，推升半導體類股與電子通路、零組件類股均上揚。金融、航運、觀光、營建、紡織、機電與汽車等類股也小漲。金融、水泥、鋼鐵、生技醫療、網通等類股則下跌。