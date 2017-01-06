緬懷許遠東 台銀董座呂桔誠：影響後代深遠
2017-01-06 14:57
〔記者盧冠誠／台北報導〕前中央銀行總裁許遠東為台灣金融奠定多項典範，台灣銀行董事長呂桔誠今天於台銀「行員訓練所」升格為總行一級單位致詞時，特別感念許董事長的遠見。
台銀總經理魏江霖也說，許遠東於1990年中至1995年初擔任台銀董事長，隨後轉赴中央銀行出任總裁一職，能跟在這位前輩身邊學習，感到非常榮幸及幸運。
位於台北市陽明山的台銀行訓所，今日正式邁入一個嶄新的里程碑，呂桔誠表示，台銀行訓所是許董事長規劃並成立的，讓我們所有同仁在這麼好的環境下接受訓練，實在是大家的福氣。
呂桔誠指出，他（許遠東）做一件事情，可以影響後代很深遠，特別是屬於人才培育，「所以可以說我緬懷他的功績」。
許遠東1995年出任央行總裁，帶領台灣度過1997年亞洲金融風暴，卻不幸於1998年2月因華航大園空難罹難，後由時任中國國際商銀董事長的彭淮南臨危受命，接任央行總裁至今。
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