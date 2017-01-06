整流二極體德微科技 去年營收年增1.1％
2017-01-06 13:10
〔記者陳柔蓁／台北報導〕德微科技（3675）公布去年12月合併營收為新台幣0.98億元，月增2.7％、年增6.6％，去年全年合併營收10.85億元，年增1.1％。
德微表示，持續改善生產流程，且客戶重視穩定品質而持續對其下單，12月份營收表現較上月及去年同期維持淡季不淡。
展望2017年，德微觀察市場對整流二極體需求依然強勁，對營收及獲利保持審慎樂觀態度。
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