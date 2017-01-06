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隆中網絡：今年搶進泰國 繼續深耕台灣

2017-01-06  11:08

〔記者張慧雯／台北報導〕隆中網絡（6542）總經理熊家麒表示，去年遊戲代理營運的數量約57檔，可算是國內遊戲界中「最多產」的一家，他認為2017年遊戲產業將面臨更嚴峻的挑戰，而隆中會同時拓展海、內外市場，泰國是今年要積極進攻的重點市場。

隆中網絡（Net Publishing）去年底宣布，旗下Game Dreamer平台與樂道互動攜手合作，營運團隊日前宣布，率先搶下重量級手機遊戲《如果的世界》獨家代理經營權，熊家麒表示，經過多年經營，隆中取得S級遊戲的能力越來越強，而透過多款遊戲，隆中不僅能接近市場、掌握市場，也學到很多寶貴經驗。

熊家麒笑著表示，「過去既然付了這麼多學費，當然有也助於擬定未來發展策略」，他解釋，今年內部策略朝四大方向。第一是鞏固台灣市場，規劃第1季至少兩款大作上市，第二「香港、星、馬」規劃為一個市場，且以香港為主，去年香港運營10多個遊戲成績相當不錯，第三，積極搶進泰國市場，隆中在泰國落地已經兩年，並設有辦公室，發展手機遊戲的潛力相當高，第四，大英文區（包含菲律賓、印尼和北美等），去年「口袋聯盟」推英語版，有數百萬美元的收入，表現不錯，今年持續進行英語系的佈局。

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  • 隆中網絡去年上櫃，總經理熊家麒（左）、中間為董事長曾仲銘。（記者張慧雯攝）

    隆中網絡去年上櫃，總經理熊家麒（左）、中間為董事長曾仲銘。（記者張慧雯攝）

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