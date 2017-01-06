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賦稅人事大搬風 3國稅局長換人

2017-01-06  10:51

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院今核定，台北國稅局長何瑞芳退休後，遺缺由中區國稅局長許慈美調任，南區國稅局長蔡碧珍則調任中區國稅局長，並由賦稅署副署長盧貞秀陞任南區國稅局長。

行政院並核定，財政部國際財政司長宋秀玲將陞任賦稅署副署長，由綜合規劃司長李雅晶調任國際財政司長，賦稅署組長李怡慧陞任綜合規劃司長。

許慈美為台北大學公共行政暨政策研究所碩士，歷任賦稅署科長、組長、台北縣稅捐稽徵處長、賦稅署副署長等；蔡碧珍為紐約市立大學會計研究所碩士，歷任賦稅署科長、組長、中區國稅局副局長、賦稅署副署長等；李怡慧則政治大學財政研究所碩士、歷任稅制會科長、賦稅署組長等。

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  • 中區國稅局長許慈美調任台北國稅局。（圖取自中區國稅局網站）

    中區國稅局長許慈美調任台北國稅局。（圖取自中區國稅局網站）

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