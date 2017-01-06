加班費導致人事成本大增 蔡明忠：那企業就要檢討

2017-01-06 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休上路後，特別是加班費提高，許多企業大喊人力成本大增。富邦集團董事長蔡明忠則認為，如果加班費占企業成本很多，那這樣的企業就該檢討。

蔡明忠接受《經濟日報》訪問時，針對現在熱門的「一例一休」話題，蔡明忠認為，根本問題在於起初立勞基法是對應工廠設立的，在錯誤的勞基法上修法，是無法解決問題。

蔡明忠提到，如果透過人事成本增加，就能夠改善決勞資關係與問題，那企業就不該小氣，要視這些是必要支出。

蔡明忠說，如果加班費占企業成本很多，那企業就要檢討，他表示，目前富邦集團內就積極減少加班，重點在於效率提升，當效率提升以達到極限，該檢討就是人力配置的問題。