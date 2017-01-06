FTC向友訊提告 友訊尚未有對外說法

2017-01-06 10:28

〔記者王憶紅／台北報導〕外電報導，美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）對友訊（2332）提告，主要是友訊和一個美國單位未能確保其路由器和網路攝影機安全性，對駭客攻擊顯得薄弱，讓美國數千消費者成為網路安全侵害標的。

對此，友訊總部目前正在準備對外說明稿。

FTC向舊金山聯邦法院提出的訴狀內容顯示，產品安全防護不足，讓攻擊者「監測消費者所在，以他們為目標從事竊取或其他犯罪」。

友訊今日股價平盤上下震盪。