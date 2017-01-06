大江12月營收3.16億元 再創歷史新高紀錄

2017-01-06 09:29

〔記者陳永吉／台北報導〕大江生醫（8436）公佈去年12月合併營收約3.16億元，繼11月衝破3億關卡後，為連續第二個月創下單月營收歷史新高，並較前年12月成長43.25%。累計去年第四季自結營收8.85億，較前年同期成長45.78%，連12季持續走高攀升。去年全年自結累計合併營收31.11億，年增達49.89%，也刷新全年營收最高紀錄。

大江表示，12月營收延續11月動能，各類產品外銷穩定增長。今年1月將進行年度工廠歲修保養，以維持高效率、高品質及高安全性的產品製程；新購的粉包設備也將進廠到位擴充產線，屆時整體產能提升，可望有效挹注今年業務需求量。