1/6重要財經新聞一覽
自由時報財經︰美元滑落、亞幣齊漲 台幣狂飆2.98角
受到國際美元回落、人民幣強彈、外資匯入等利多齊聚帶動下，新台幣匯率昨搭上過站不停的升值特快車，收盤狂飆近三角並升破三十二元大關，直達「三十一」字頭價位，更創下六年來單日最大升幅的紀錄。
相關新聞請見：美元滑落、亞幣齊漲 台幣狂飆2.98角
蘋果日報財經︰施崇棠：躍手機前10大還不夠
華碩（2357）在美國消費電子展CES發表主打強大拍照功能ZenFone 3 Zoom，及第1款支援Google研發的Tango AR、Daydream VR手機ZenFone VR。由於華為日前預估3~5年內手機品牌將剩2~3家存活，施崇棠會後表示，華碩手機目標擠入全球前10名，「且可能還不夠。」
工商時報財經︰每股4,050元 1張大立光可買北市1套房
台股股王大立光昨（5）日在大摩調高目標價，及去年12月營收報喜雙利多激勵，股價、市值雙改寫新高，其中，股價飆漲7.14％、站上4千元收4,050元，市值達5,432億元。以昨大立光收盤價計算，買1張大立光逾4百萬元，已經可買台北的小套房或1棟南部透天厝，羡煞許多小資族。
中國時報財經︰台電想漲電價 遭政院封殺
在國際油價上漲帶動下，台電預估今年購煤成本將比去年大漲1倍，初步評估今年電價勢必調漲，且估算漲幅在3％以上，雖然台電有意調漲電價，但在一例一休造成物價漲不停的當下，行政院發言人徐國勇斬釘截鐵表示，目前沒有任何訊息，也絕不會調漲電價。即使4月台電提出調漲電價建議，到時候也要視總體經濟情勢再作決定。
經濟日報財經︰外資歸隊 台幣爆量強升
2017年開市第一周，新台幣匯率出現強漲格局。因美元多單爆平倉潮，加上香港離岸人民幣匯率大漲，外資重返台灣，推升新台幣匯率昨（5）日盤中一度強升3.84角；終場前美元買盤進場，升值金額縮至2.98角，收在31.962元，為逾半個月新高，總成交量為14.72億美元，為近兩周最大。
星島日報財經︰隔夜息曾見110厘 離岸人幣兩日彈2.5%
為趕絕沽空人幣炒家，人行疑似再使出撒手鐧─夾息的招數，加上本港離岸人民幣（CNH）資金池變小，在雙重因素下，離岸人幣隔夜拆息昨狂升至110厘，創歷來新高，夾爆近數月累積的沽空人幣炒盤，刺激人幣離岸價連續第2日急速反彈，曾升穿6.80水平，高見6.7853兌1美元，兩日最多曾累升1737點子，升幅達2.5%。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 台南市長選戰提前開打 媒體民調「他」領先
- 林鶴明升官原因曝光！小英幕僚看中這點...
- 《美妝新亮相》Simple 英國敏感肌銷售人氣王
- 台南》抗議年金改革 教團揪15日上街頭
- 自由廣場》台灣沒有朴槿惠
- 焦點評論》北京武嚇漸增 我須檢討兵役制度
- 嘉縣全面垃圾週收5日 嘉市暫不變
- 台北濕濕霧霧的...鄭明典：霾造成低能見度
- 人力排班受限制／ 工總龍頭哽咽 喜憨兒也受害
- 當滷肉飯配湯要價上百元...名嘴揭餐飲漲價內幕
- 內閣恐改組 周刊爆：農委會大黑馬是她！
- 川普女兒被爆不住白宮 卻準備跟歐巴馬「鄰居」
- BABY-G×HELLO KITTY 塗鴉時刻
- 一例一休缺人力 竹客擬減班
- 《日內瓦錶展預覽》霜金工藝
- 台灣好菜頭 遊安南區拔蘿蔔
- 《要活得比別人精彩》罕病兒 唸雙主修、圍棋高段
- 痛！警噴辣椒水制伏 醉漢︰你給恁北開槍？
- 老婆若失智 艾力克斯感性再愛一次
- 《金雞報喜》4
- 10個簡單保健訣竅 甩惱人的「冬季癢」
- 《金雞報喜》3
- 天后安室爆不倫戀 周刊預告公開約會照
- 髒空氣凝聚 中台達紅害
- 《美妝新亮相》Erborian 法式科技＋韓式草本
- 洪榮宏前妻遭誤認未婚單身美眉 不斷被網友私訊搭訕
- 台鐵春節車票秒殺 花蓮人寄望專車
- 空污注意！西部17縣市PM2.5濃度高
- 《日內瓦錶展預覽》復古青銅
- 北市發言人林鶴明 將任府幕僚
- 鐵路高架化 嘉市垂楊大橋不拆
- 藍鈞天錶襯年歲 經典簡約
- 淡水小八煙 居民正名：三芝田心子
- 霧峰林家起家厝修復動工 拚108年完工
- 不捨莉亞公主辭世 粉絲連署要迪士尼將她列為「公主」之一
- 大王「薪」紀錄 打擊3悍將嘆「薪」酸
- 自由廣場》協尋勞團代表
- 新聞幕後》蘇院長「硬起來」 府院也不解
- 籃網今拚止敗 無法託付豪小子
- 公平會查不當漲價 餐飲業列首波
標題：1/6重要財經新聞一覽
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email