1/6重要財經新聞一覽

2017-01-06 09:12

自由時報財經︰美元滑落、亞幣齊漲 台幣狂飆2.98角

受到國際美元回落、人民幣強彈、外資匯入等利多齊聚帶動下，新台幣匯率昨搭上過站不停的升值特快車，收盤狂飆近三角並升破三十二元大關，直達「三十一」字頭價位，更創下六年來單日最大升幅的紀錄。

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蘋果日報財經︰施崇棠：躍手機前10大還不夠

華碩（2357）在美國消費電子展CES發表主打強大拍照功能ZenFone 3 Zoom，及第1款支援Google研發的Tango AR、Daydream VR手機ZenFone VR。由於華為日前預估3~5年內手機品牌將剩2~3家存活，施崇棠會後表示，華碩手機目標擠入全球前10名，「且可能還不夠。」

工商時報財經︰每股4,050元 1張大立光可買北市1套房

台股股王大立光昨（5）日在大摩調高目標價，及去年12月營收報喜雙利多激勵，股價、市值雙改寫新高，其中，股價飆漲7.14％、站上4千元收4,050元，市值達5,432億元。以昨大立光收盤價計算，買1張大立光逾4百萬元，已經可買台北的小套房或1棟南部透天厝，羡煞許多小資族。

中國時報財經︰台電想漲電價 遭政院封殺

在國際油價上漲帶動下，台電預估今年購煤成本將比去年大漲1倍，初步評估今年電價勢必調漲，且估算漲幅在3％以上，雖然台電有意調漲電價，但在一例一休造成物價漲不停的當下，行政院發言人徐國勇斬釘截鐵表示，目前沒有任何訊息，也絕不會調漲電價。即使4月台電提出調漲電價建議，到時候也要視總體經濟情勢再作決定。

經濟日報財經︰外資歸隊 台幣爆量強升

2017年開市第一周，新台幣匯率出現強漲格局。因美元多單爆平倉潮，加上香港離岸人民幣匯率大漲，外資重返台灣，推升新台幣匯率昨（5）日盤中一度強升3.84角；終場前美元買盤進場，升值金額縮至2.98角，收在31.962元，為逾半個月新高，總成交量為14.72億美元，為近兩周最大。

星島日報財經︰隔夜息曾見110厘 離岸人幣兩日彈2.5%

為趕絕沽空人幣炒家，人行疑似再使出撒手鐧─夾息的招數，加上本港離岸人民幣（CNH）資金池變小，在雙重因素下，離岸人幣隔夜拆息昨狂升至110厘，創歷來新高，夾爆近數月累積的沽空人幣炒盤，刺激人幣離岸價連續第2日急速反彈，曾升穿6.80水平，高見6.7853兌1美元，兩日最多曾累升1737點子，升幅達2.5%。