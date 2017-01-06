京元電去年營收創新高 第一季也旺
2017-01-06 08:31
〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓測試廠京元電 （2449）在四大客戶追單的加持下，繼去年營收創歷史新高之後，今年也可望有亮眼表現，預估第一季營收將年增10％以上，全年營收與獲利可望續挑戰新高。
京元電拜美系客戶英特爾、NVIDIA、中國海思及台灣聯發科等共4大客戶訂單加溫，去年1到11月累計合併營收183.63億元，年成長16.87％，今天將公佈12月營收，估跟11月的17.14億元相近，第4季營收可望創單季歷史次高，帶動全年營收達200億元以上，創歷史新高可期；全年每股稅後盈餘則約為逾2.5元，較前年1.53元為高，法人估現金配息超過1.5元。
中國發展半導體業熱也挹注京元電營運，公司估計目前中國前30大IC設計廠商，有九成是京元電的客戶，佈局已久的中國廠已於去年第3季由虧轉盈，全年並繳出獲利成績單，估貢獻母公司去年約有1億元台幣的獲利。
京元電規劃元月13日舉行尾牙犒賞員工，預計將提高摸彩獎金，總經理劉安炫表示，去年是營運豐收的一年，每季平均多發放給員工半個月的績效獎金，等於全年多2個月薪水，全年共發放16個月薪水。
展望今年，劉安炫指出，因主要客戶市佔率持續提高，包括手機基頻、MEMS、行動通訊、車聯網與物聯網、電競、基地台等產品，帶動京元電訂單動能強勁，全年營收與獲利將挑戰比去年成長；手機晶片客戶不僅沒有出現如外傳砍單，還上修訂單需求量，預估該公司第1季營收淡季效應不會如往年明顯，雖將較去年第四季下滑，但會較去年同期成長10%以上。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台南市長選戰提前開打 媒體民調「他」領先
- 林鶴明升官原因曝光！小英幕僚看中這點...
- 助學金募不到1成 台東家扶愁錢
- 總統出訪伴手禮
- 《日內瓦錶展預覽》化繁為簡
- 髒空氣凝聚 中台達紅害
- 空污注意！西部17縣市PM2.5濃度高
- （影音）抱病演出還絆倒重摔 蔡依林敬業爬起繼續演唱
- 豐田欲在墨西哥設廠 川普嗆：「休想」！
- 當滷肉飯配湯要價上百元...名嘴揭餐飲漲價內幕
- 內閣恐改組 周刊爆：農委會大黑馬是她！
- 天主教阿祖拜錯神！誤把《魔戒》精靈王當神像禱告多年
- 洪榮宏前妻遭誤認未婚單身美眉 不斷被網友私訊搭訕
- 愛裸露半身演出秀身材 男星成史上最不愛穿上衣主唱！
- 緝毒過勞 警員、毒蟲同時掛急診
- 一例一休不漲價 桃園市區公車擬減班
- 網購貓跳台 一開箱主人貓咪都傻眼
- 歐巴馬伉儷若出回憶錄 書商願下訂12億
- 影響35％企業 林揆︰物價不致全面上漲
- 台南》抗議年金改革 教團揪15日上街頭
- （桃園）寒士尾牙認桌不足5成 善心者響應
- 107年全募兵？ 還缺15％編現員額
- 「主場」搶面子 璞園想「桃」首勝
- 草厝修復難 百年老照片幫大忙
- 台灣最強小吃 鹽酥雞稱霸
- 台鐵春節西幹線今開訂 熱門時段長途自強號搶光
- 神回「冉冉」爭議 林瑞明po馮馬俳句
- 自由廣場》洪蔡差在哪裡？
- 校舍更新 三和國小樂學樓啟用
- 藍正龍翻版豬哥亮 搞笑掛彩
- 《日內瓦錶展預覽》霜金工藝
- 春節收垃圾 竹縣排定時程
- 3嫩投的偶像 都是嘟嘟啦
- 明星少將外遇拋妻棄子 淪情婦之女的手下
- 平息民怨 國光客運今起取消南投減班
- 《日內瓦錶展預覽》功能進化
- 高中校長沒收手機 竟偷裸照販售
- 西薩狗教官來了 女星興奮尖叫
- 政治路下一步？ 賴清德：對我好就不要提早講
- 政府用替代役成慣性 恐影響機關運作
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：京元電去年營收創新高 第一季也旺
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分