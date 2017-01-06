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京元電去年營收創新高 第一季也旺

2017-01-06  08:31

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓測試廠京元電 （2449）在四大客戶追單的加持下，繼去年營收創歷史新高之後，今年也可望有亮眼表現，預估第一季營收將年增10％以上，全年營收與獲利可望續挑戰新高。

京元電拜美系客戶英特爾、NVIDIA、中國海思及台灣聯發科等共4大客戶訂單加溫，去年1到11月累計合併營收183.63億元，年成長16.87％，今天將公佈12月營收，估跟11月的17.14億元相近，第4季營收可望創單季歷史次高，帶動全年營收達200億元以上，創歷史新高可期；全年每股稅後盈餘則約為逾2.5元，較前年1.53元為高，法人估現金配息超過1.5元。

中國發展半導體業熱也挹注京元電營運，公司估計目前中國前30大IC設計廠商，有九成是京元電的客戶，佈局已久的中國廠已於去年第3季由虧轉盈，全年並繳出獲利成績單，估貢獻母公司去年約有1億元台幣的獲利。

京元電規劃元月13日舉行尾牙犒賞員工，預計將提高摸彩獎金，總經理劉安炫表示，去年是營運豐收的一年，每季平均多發放給員工半個月的績效獎金，等於全年多2個月薪水，全年共發放16個月薪水。

展望今年，劉安炫指出，因主要客戶市佔率持續提高，包括手機基頻、MEMS、行動通訊、車聯網與物聯網、電競、基地台等產品，帶動京元電訂單動能強勁，全年營收與獲利將挑戰比去年成長；手機晶片客戶不僅沒有出現如外傳砍單，還上修訂單需求量，預估該公司第1季營收淡季效應不會如往年明顯，雖將較去年第四季下滑，但會較去年同期成長10%以上。

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