百貨業旺季不旺 美股跌多漲少
2017-01-06 05:52
〔中央社〕美國股市今天跌多漲少，主因梅西百貨公司（Macy's）和柯爾百貨公司（Kohl's）年底旺季的銷售不如預期，但亞馬遜公司（Amazon）股價大漲有助那斯達克指數守住平盤以上。
梅西與柯爾兩大百貨公司在重要的11和12月旺季銷售低於預期，梅西股價重挫13.9%，柯爾更暴跌19.0%。
道瓊工業指數終場下跌42.87點，或0.21%，收在19899.29點；標準普爾500指數下跌1.75點，或0.08%，收在2269.00點。
亞馬遜公司股價逆勢大漲3.1%，那斯達克指數因而得以守住平盤，終場上漲10.93點，或0.20%，收在5487.94點。
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