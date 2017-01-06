川普威脅豐田 若赴墨西哥設廠將課重稅
2017-01-06 04:28
〔中央社〕美國總統當選人川普連連抨擊赴墨西哥投資的美國汽車廠，今天把目標轉向日本的豐田汽車公司，揚言若豐田按計畫在墨西哥設廠，製造汽車出口到美國，他將對豐田課以重稅。
川普（Donald Trump）推文說：「豐田汽車（Toyota Motor）表示，將在墨西哥的下加利福尼亞州（Baja）設廠，生產Corolla汽車銷到美國。休想！在美國設廠，否則就付出巨額關稅。」這是他對計畫在國外而非美國投資的汽車業者的最新攻擊。
法新社報導，豐田去年11月在墨西哥中部瓜納華托市（Guanajuato）舉行破土儀式，慶祝動工設廠，據報導後續將投資10億美元。這座工廠並非如川普所說將設在毗鄰加州的下加利福尼亞州。
豐田股價今天下跌0.6%，跌勢大都出現在川普推文後。
路透社報導，豐田公司發言人瓦辛（Scott Vazin）針對川普推文回應表示，在墨西哥設立新廠，不會導致在美國雇用員工人數減少。他又說：「豐田公司期待與川普政府合作，致力追求消費者和汽車業的最大利益。」
福特汽車（Ford）原本也計畫在墨西哥投資16億美元，但本周稍早遭川普批評後已取消這項計畫。
彭博社報導，就在川普發出這則推文前數小時，豐田公司社長豐田章男才表示，他在規畫豐田的墨西哥業務時，會把川普的決定列入考慮。他並示好說，與川普維持良好關係非常重要，但豐田尚無計畫減少在墨西哥產量，將等川普20日就職後再決定是否作任何調整。
川普連連抨擊美國汽車廠，指責他們前往成本較低的墨西哥設廠製造汽車，使美國人損失許多工作機會。
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