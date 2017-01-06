人民幣匯率飆升 歐洲股市小漲
2017-01-06 01:52
〔中央社〕中國採取行動支撐人民幣，人民幣匯率今天勁揚，美國聯邦準備理事會則放出訊息，暗示美國利率上升可能比預期更快，投資人正在衡量多空，歐洲主要股市都小漲作收。
彭博社報導，離岸人民幣兌美元匯率兩天大漲1.8%，創歷來最大漲幅，主因中國加緊遏止貨幣外流。美國新總統川普（Donald Trump）即將於20日就職，他一向大力批評北京操縱壓低人民幣價位，以利對美出口。
倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）上漲0.1%，收在7195.31點。
法蘭克福股市DAX 30指數微漲0.01%，收在11584.94點；巴黎股市CAC 40指數上漲0.03%，收在4900.64點。
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