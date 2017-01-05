好賺！蘋果App Store去年營收爆增40％

蘋果App Store去年營收爆增40%，主要因為任天堂推出的「精靈寶可夢Go」和「超級馬利歐酷跑」等電玩遊戲獲得用戶大幅下載，加上付費頻道的訂閱量激增。（彭博）

2017-01-05 23:23

〔記者盧永山／台北報導〕蘋果表示，去年App Store營收達200億美元，較2015年爆增40%，主要因為任天堂推出的「精靈寶可夢Go」和「超級馬利歐酷跑」等電玩遊戲獲得用戶大幅下載，加上付費頻道的訂閱量激增。

「超級馬利歐酷跑」去年12月上架，前4天的下載次數就超過4千萬次，使得App Store該月的營收就超過30億美元。「精靈寶可夢Go」也是去年App Store被下載最多次的應用程式。

此外，Netflix、HBO Now和MLB.com At Bat等付費頻道去年的訂閱量激增74%至27億美元。

蘋果表示，客戶在去年1月1日當天花費近2.4億美元購買應用程式和額外付費內容（IAP），金額為史上最高。