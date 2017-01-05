台灣人愛刷卡 去年刷卡總額2.4兆創新高
2017-01-05 23:36
〔即時新聞／綜合報導〕刷信用卡太方便，台灣刷卡總額屢創新高！金管會統計預估，2016年全年刷卡額可能突破台幣2.4兆。
綜合媒體報導，金管會統計，2016年11月單月刷卡額為2125億元，銀行局副局長莊琇媛表示，適逢11月百貨周年慶，以及銀行和旅行社合作的促銷活動，讓刷卡金額推高；而至2016年11月累積刷卡額已達2.2兆，預估全年刷卡額可達2.4兆，再創歷年新高。
官員也指出，由於手機支付、特約商店等服務的增加，以及民眾越來越熟悉使用信用卡，讓刷卡總額逐年攀升，平均每年都有8%的高成長率。
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