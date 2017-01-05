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威力彩摃龜！今彩539頭獎1注中獎

2017-01-05  22:39

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月5日）開獎的第106000002期威力彩，頭獎摃龜；第106000004期今彩539頭獎，1注中獎，由南投縣南投市成功三路68巷2號的成功公益彩券投注站開出。

第106000002期威力彩中獎號碼為：第1區「07、13、18、24、29、37。第二區：07」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎4注獲得，每注可得15萬元；肆獎共54注獲得，每注可得2萬元；伍獎共214注獲得，每注可得4000元；陸獎共1340注獲得，每注可得800元；柒獎共2562注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬3097注獲得，每注可得200元；玖獎共1萬8518注獲得，每注可得100元；普獎共2萬8388注獲得，每注可得100元。

第106000004期今彩539中獎號碼為「24、25、26、27、33」，頭獎1注中獎，可獲得800萬元；貳獎共242注獲得，每注可得2萬元；參獎共6204注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬9248注獲得，每注可得50元。

第106000002期38樂合彩中獎號碼為「07、13、18、24、29、37」，五合共1注獲得，可獲得115萬元；四合共8注獲得，每注可得6萬7500元；三合共112注中獎，每注可得5750元；二合共1923注中獎，每注可得750元。

第106000004期39樂合彩中獎號碼為「24、25、26、27、33」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共257注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7227注中獎，每注可得1125元。

第106000004期3星彩中獎號碼為「211」，正彩共54注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000004期4星彩中獎號碼為「6067」，正彩共22注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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  • 威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

  • 今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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