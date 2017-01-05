威力彩、今彩539 開獎囉！

2017-01-05 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕今天（1月5日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：07、13、18、24、29、37。第二區：07。

38樂合彩：07、13、18、24、29、37。

今彩539：24、25、26、27、33。

39樂合彩：24、25、26、27、33。

3星彩：211。

4星彩：6067。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。