威力彩、今彩539 開獎囉！
2017-01-05 21:01
〔即時新聞／綜合報導〕今天（1月5日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：07、13、18、24、29、37。第二區：07。
38樂合彩：07、13、18、24、29、37。
今彩539：24、25、26、27、33。
39樂合彩：24、25、26、27、33。
3星彩：211。
4星彩：6067。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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