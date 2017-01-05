一例一休 金管會：銀行受影響有限 不會漲價

2017-01-05 20:58

〔記者王孟倫／台北報導〕一例一休及其配套措施衝擊持續發酵，是否會延燒到銀行業，導致相關費用上漲？金管會昨天表示，勞基法新制度可能會增加一些成本，像是加班費等，但金融業原本就實施周休二日，與服務業的情況並不相同，更不會因為一小部份的成本增加就提高手續費。

勞基法「一例一休」新制上路，國內不少行業近日頻頻放話、有意調漲各種售價，對此，行政院日前已經宣示，將對業者趁機聯合漲價者，將嚴格查處。

首先，「一例一休」對國內銀行產業有何影響？金管會主秘蘇郁卿表示，銀行業本來就是週休二日，不會有排班問題，而「一例一休」新制實施後，主要影響在加班費的部分份，因為比修法前增加，因此勢必提高銀行的費用成本。

既然銀行的加班費成本墊高，是否可能出現手續費調高問題？對此，金管會銀行局官員回應，「一例一休」其實對整體銀行業的影響有限，一方面，銀行需要假日出勤的情況不多，尚不至於造成大幅成本墊高；另一方面，國內銀行市場競爭激烈，此時，貿然調高相關手續費，反而會讓客戶跑掉，不利銀行經營。