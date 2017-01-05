全球齊追稅 財部：將採雙邊交換 暫不入多邊公約
［記者吳佳蓉／台北報導］全球有百國在合作交換稅務資訊追稅，台灣跟不跟、怎麼跟？財政部國際財政司司長宋秀玲今表示，當全球都在資訊透明化，台灣不快跟上，不僅稅收將流失、甚至可能被制裁；現正修法，打開台灣與外國進行自動資訊交換的大門。立法後，預計採取一一與各國簽訂「雙邊」資訊交換協定的方式，暫不考慮加入「多邊稅務行政互助公約」（MAAC）。
宋秀玲指出，國際間的稅務資訊交換，不僅早從個案走向大批的自動交換，甚至已達自發性交換程度；只要認為掌握資料可能利於他國掌握稅源，就會主動提供資料給對方。舉例來說，最近就陸續收到歐洲某國提供的資料，告知具有台灣稅務居民身份的納稅人，在當地取得多少服務收入所得，即使台灣並未加入MAAC或與該國簽訂資訊交換協定。
她表示，這波國際稅務資訊透明趨勢，已醞釀近20年，至今不僅美國用肥咖條款（FATCA）要求外國金融機構提供美籍帳戶資訊，有百國以上的非美國家，也在透過簽訂「雙邊資訊交換協定」或加入「多邊稅務行政互助公約」（MAAC），進行「金融帳戶資訊自動交換準則」（AEOI）。
宋秀玲強調，重要的是，上述資訊交換要求，全伴隨著罰則；OECD預計將於今年7月前發布「不合作名單」，遭同儕國視為未遵守或未具體實行「指定請求資訊交換」、於2018年前未曾進行首次AEOI，或未加入MACC、未具備足夠租稅協定網絡的國家，將遭點名，面臨重稅或行政程序報復，該國金融機構也可能遭孤立。
同時，當各國都在交換稅務資訊合作追稅，台灣不跟上，也可能面臨稅收流失風險。為避免上述風險，財政部目前一方面在加強與既有租稅協定國、個案資訊交換時的效率，也盡量自動將非我國稅務居民在台的稅務資訊，交換給具有課稅權的外國政府，避免遭國際制裁。
她表示，同時也正在修正稅捐稽徵法，建立可與他國進行自動稅務資訊交換（包含金融帳戶資訊）、依照國際統一的「共同申報準則」（CRS）的法源，突破目前僅能與租稅協定國進行嚴格個案資訊交換的現況。預計立法後會以簽訂「雙邊」的資訊交換協定為主，一國一國談雙邊合作，但暫不考慮加入現已有107國簽署的多邊稅務公約。
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