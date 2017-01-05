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調降當沖交易稅 金管會：越早實施越好

針對調降當沖交易稅率，金管會表示，能夠越早實施越好，可以減少不確定性因素。（記者王孟倫攝）

2017-01-05  19:48

〔記者王孟倫／台北報導〕立法院今天朝野協商決議臨時會不排入「調降當沖交易稅率」之法律修正案，導致台股紅包無法在春節前送出；金管會表示，我們充分尊重立法院決議，不過，這項修法對股市信心，將有一定提振效果，「能越早實施是越好！」

行政院拍板要將當沖降稅納入臨時會，希望可以月底春節前三讀，不過，今天在立院朝野協商中，有黨團提不同意見，認為時間太過倉促，且年底封盤剩下天數不多，最後，當沖降稅仍無緣排入臨時會審查。

對此，金管會主秘蘇郁卿表示，股市必須降低或減少不確定性因素，如此可以避免觀望，由於政府拍板定案要推動當沖降稅，既然方向已定，若立院能夠早點三讀通過，對股市和投資人都是正面訊息。

此外，有市場人士批評，當沖降稅無疑是鼓勵市場投機氣氛，這對於刺激或提振台股成交量，實際幫助並不大。

證期局官員指出，當前台股市場交易低迷，政府必須要有一些強心劑的政策，才能讓投資人有感，信心才能回來；台灣是民主社會，對於各種股市措施，市場必然有不同看法或意見，我們絕對尊重。

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