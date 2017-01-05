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2016國銀中國分行盈餘慘跌71％ 匯損17億

2017-01-05  19:16

〔記者王孟倫／台北報導〕中國經濟成長力道下滑，加上人民幣匯率一路走跌，衝擊我國在中國分行獲利!金管會今天表示，2016年國銀中國分行前11月的稅前盈餘為新台幣七．三億元，比前年同期大跌七成一；其中，光是人民幣匯損部分，就吃掉獲利十七億元。

2016年是國銀在中國分行最慘澹的一年，首先，接連出現逾放倒帳案，像是中國福斯特紡織聯貸案等，不僅直接影響中國分行獲利表現，也讓國銀在當地採取保守態度，緊縮授信範圍與額度。

其次，人民幣兌美元匯率去年一路走貶，金管會銀行局副局長莊琇媛表示，匯損對國銀在中國造成一定程度的負面影響，若扣除匯損因素，其實，國銀在中國獲利是持平。

對此，莊琇媛解釋，國銀分行在當地使用人民幣，但財務報表是用美元為單位計算，然後再轉換成新台幣；由於去年人民幣兌美元一路貶值，因而造成匯損擴大。

莊琇媛舉例，以去年十一月單月來說，該月國銀在中國分行為虧損八千萬元，但光是當月匯損金額就達五．四億元，金額相當龐大；換言之，如果把匯損因素拿掉，國銀當月在中國仍有賺錢、而非虧損。

不過，根據統計，國銀在中國獲利2016年前11個月為七．三億元，較2015年同期的二五．二億元，整整衰退了七成一，獲利成長力道大縮水！

即使把匯損因素拿掉，2016年前11個月在中國獲利、仍較2015年同期減少了十四．八億元，顯示國銀在中國市場經營不易、獲利困難。

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  • 本國銀行在中國獲利重摔，金管會表示，光是人民幣貶值造成的匯損，去年前十一月就高達十七億元新台幣。（記者王孟倫攝）

    本國銀行在中國獲利重摔，金管會表示，光是人民幣貶值造成的匯損，去年前十一月就高達十七億元新台幣。（記者王孟倫攝）

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