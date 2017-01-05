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去年盈餘約400億、獎金4.4個月 台電：仍須國營會考量

2017-01-05  19:15

［記者林筑涵／台北報導］經濟部國營事業油、電、糖、水四家因去年盈餘表現不錯，今年最高可望領到共計4.4個月的考成與績效獎金。據台電估算，去年盈餘約達400億，而今日台電董事長朱文成則表示，盈餘僅是其中一項，業績績效國營會則有一定評比辦法，且獎金的發放仍須由經濟部國營會考量。

經濟部國營事業中油、台電、台糖與台水員工最高可領4.4個月獎金，外界認為國營事業盈餘增加，員工分紅同時變多，朱文成則表示，國營事業有上限，業績績效好壞國營會有評比辦法；據規定，台電每年法定盈餘是172億元，因此多出的部分只能納入未來電價平準基金。而台電表示，截至去年11月，稅前盈餘412億，若列入12月估算去年整年盈餘約在400億左右，累計虧損則降到900億以下。

另外針對一例一休上路是否對台電造成影響，朱文成說將依法行事，加班費新制度增加成本數目前還無法準確預估，但台電過去已將員工出勤日分散至平日及假日，加班費新制影響不會太大，除非遇見如颱風等天災損害需臨時出動搶修，加班費支出才會增加。

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  • 台電董事長朱文成表示，績效有一定評比辦法，仍須由經濟部國營會考量。（記者林筑涵攝）

    台電董事長朱文成表示，績效有一定評比辦法，仍須由經濟部國營會考量。（記者林筑涵攝）

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