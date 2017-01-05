去年盈餘約400億、獎金4.4個月 台電：仍須國營會考量
2017-01-05 19:15
［記者林筑涵／台北報導］經濟部國營事業油、電、糖、水四家因去年盈餘表現不錯，今年最高可望領到共計4.4個月的考成與績效獎金。據台電估算，去年盈餘約達400億，而今日台電董事長朱文成則表示，盈餘僅是其中一項，業績績效國營會則有一定評比辦法，且獎金的發放仍須由經濟部國營會考量。
經濟部國營事業中油、台電、台糖與台水員工最高可領4.4個月獎金，外界認為國營事業盈餘增加，員工分紅同時變多，朱文成則表示，國營事業有上限，業績績效好壞國營會有評比辦法；據規定，台電每年法定盈餘是172億元，因此多出的部分只能納入未來電價平準基金。而台電表示，截至去年11月，稅前盈餘412億，若列入12月估算去年整年盈餘約在400億左右，累計虧損則降到900億以下。
另外針對一例一休上路是否對台電造成影響，朱文成說將依法行事，加班費新制度增加成本數目前還無法準確預估，但台電過去已將員工出勤日分散至平日及假日，加班費新制影響不會太大，除非遇見如颱風等天災損害需臨時出動搶修，加班費支出才會增加。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》年度最狂快速球 田中將大這顆145公里當選
- 女員工請育嬰假遭解僱 科技公司這下慘了
- Lin bay 好油》扯農民後腿的農業媒體：關於雌激素養烏魚的謠言
- 研究：家住大馬路旁 失智症機率提高7％
- 竹縣原民實驗教育 擬音樂串聯尖石6校
- 要求林明昇出面 復航工會突襲國產實業
- NBA》火箭12月一飛衝天 丹東尼獲選最佳教頭
- 當沖降稅、都更未入臨時會 蘇嘉全：下會期優先處理
- 大新營「糖鐵自行車道」 跨3區漫遊
- Master痛宰中國棋王 棋盤驚見這一幕...
- 人窮志不窮！樂隊成員捆黑膠帶充當皮鞋
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT’s Hung vows action against labor-law change
- 涉向包商收回扣 宜縣大同鄉長陳成功被起訴
- 虐死表甥女逃3年 「逃不過良心譴責」
- 4個月軍事訓練役男 今年起要下部隊
- 彰縣車禍死亡人數創新低 縣長仍不滿意…
- NBA》向「手槍」致敬 老鷹退休馬拉維奇球衣 （影音）
- 孝子無辜遭少女砍殺 手殘獲判賠578萬
- 自由廣場》〈北社評論〉是台灣該為自己正名的時候了
- 安歆澐胯下痛 遭醫生虧：運動過度
- GD曬千萬超跑 怒嗆私生飯
- 接見陳彥博 小英大讚「台灣之光」
- 台中天空灰濛濛 今年首週空污拉警報
- 周揚青爆小豬為愛妥協 甜蜜指數閃瞎網友
- 林依晨戲約排到年底 做人要延期
- 《張重金花10年完成三部曲》漫畫說六堆客家史「碧血丹青」發表
- 紐約地途》是快閃也是內褲派對的紐約地鐵無褲日
- 有才長青食堂 村長加菜溫馨吃
- NBA》柯瑞這樣上籃超霸氣 外媒想到籃球之神（影音）
- 接力謝霆鋒挺天后 孫燕姿：王菲永遠是我的偶像
- 揚言春節前怠工 農委會：北市府應與北農工會速溝通
- 「眷村年菜好味道」14日圍爐 百道各家私房菜飄香
- 凝聚社會、讓台灣發光！蔡英文秀與陳彥博合照
- kimberly辣曬「倒奶」床照 貼圖遮點引暴動
- 上網對賭 女獲判無罪
- 網球》三度出征世大運 謝淑映：每天都要戰勝自己！
- 被嫌這那裡怪怪的 班奈狄克差點錯過《福爾摩斯》
- 《紐約時報》這篇報導踩到中國地雷 App遭蘋果下架
- 八卦山新增「無障礙坡道」 不及百米卻很方便
- 竹市樹林頭文化季 七日臘八節送暖
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：去年盈餘約400億、獎金4.4個月 台電：仍須國營會考量
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分