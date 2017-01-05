年前當沖降稅跳票 謝金河：不是壞事

財信傳媒董事長謝金河連日在臉書批評當沖降稅。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-01-05 18:55

〔即時新聞／綜合報導〕當沖降稅今天（5日）未排入臨時會議程，對此財信傳媒董事長謝金河認為，跳票不是壞事，再次批評當沖降稅是「雕蟲小技」。

行政院希望當沖證交稅減半在農曆年前實施，不過今天未被排入議程，對此行政院長林全表示尊重。謝金河日前就曾批當沖降稅像迷幻藥，今天傍晚在臉書再次批評。

謝金河文中指出，年前當沖降稅跳票不是壞事，解決股市沈疴方法很多，當沖降稅是最「雕蟲小技」的方法，對民進黨恐帶來更大後座力，稍有不慎還會被貼上炒短線政府的陷阱。

他批評，蔡英文的財經官員常事倍功半，稅官只想到稅收，要降稅應獎勵持股長期持有的投資人，怎會鼓勵每天殺來殺去，把資本市場當賭場的帽客？

他認為「好像有人故意害蔡總統！」並呼籲，蔡英文應該請人調查誰鼓動當沖降稅，「那是故意害妳（指蔡英文）的人！」