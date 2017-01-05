9成5上櫃公司搶登記股東會 6月份仍最熱門
2017-01-05 18:04
〔記者張慧雯／台北報導〕今年股東會還是6月最熱門，且6月已有8天額滿！櫃買中心表示，經統計截至1月4日下午3點30分止，上櫃公司已有696家上線登記預擬股東常會召開日期，占全體上櫃公司732家數比率為95.10%；興櫃公司已有256家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體興櫃公司271家數比率為94.50%。
而今年股東會一樣是6月最熱門，其中，6月8日、13日、14日、15日、16日、20日、22日及28日等8日股東常會日期已登記額滿（每日100家為上限），櫃買中心提醒，尚未上線登記的公司最遲應於3月15日前上線登記，以免違反資訊申報辦法。
櫃買中心指出，為落實股東行動主義，持續提升公司治理，若今年股東會中使用電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數達50%以上且章程載明採用董監候選人提名制，明（107）年將可不受每日召開家數限制，建議公司可提早規劃將電子投票列為表決權行使管道之一。
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